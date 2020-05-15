إزالة التعديات على مساحة 24 فدانا و23 قيراطا بمركز ومدينة التل الكبير

وجهت مركز ومدينة التل الكبير حملة لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتأكيداته بشأن استردادأراضى الدولة ومواصلة حملات التصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة والبناء بدون ترخيص والحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون وتنفيذًا لتعليمات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.





نفذت الحملة بنطاق مركز ومدينة التل الكبير برعاية اللواء جمال غزالي مساعد وزيرالداخلية مدير أمن الإسماعيلية.





أشرف على الحملة للواء مجدي إمام مساعد مدير أمن الإسماعيلية وسعد بغدادي رئيس مركز ومدينة التل الكبير والعميد إبراهيم صدقي مأمور مركز شرطة التل الكبير وحسني عيسي نائب رئيس مركز ومدينة التل الكبير وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية وممثلى الإدارة الزراعية وهيئة الأوقاف.





بلغ إجمالي مساحة الإزالات 24 فدانا و٢٣ قيراطا و١٦ سهما.



