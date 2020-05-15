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رياضة

إسماعيل يوسف يكشف سبب تميز الزمالك في فترة ما قبل تعليق الدوري.. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:08 ص
اسماعيل يوسف
اسماعيل يوسف
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عمرو ابوبكر
 كشف إسماعيل يوسف تيجانا نجم الزمالك السابق وعضو مجلس ادارة القلعة البيضاء، سبب تألق الزمالك في الفترة الأخيرة. 


وقال يوسف خلال تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سوبرت، إنه سبب فوز الزمالك على الأهلي في آخر مباراة الجمهور الذي استقبل اللاعبين بعد التتويج بالسوبر الأفريقي. 

وأضاف تيجانا، أن أمير مرتضى منصور يقوم بجهد خارق مع الفريق لصناعة كيان مميز، وهذا ما حدث. 

وتابع: لاعبو الزمالك في الجيل الحالي على قدر عال من المسؤولية وتكرار الفوز دفعهم لتحقيق أفضل النتائج. 

وأشار تيجانا إلى أنه كان من المتوقع تحقيق ألقاب أكثر هذا العام، ولكن كورونا أغلقت جميع الأبواب. 
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