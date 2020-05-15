إسماعيل يوسف يكشف سبب تميز الزمالك في فترة ما قبل تعليق الدوري.. فيديو

السابق وعضو مجلس ادارة القلعة البيضاء، سبب تألق الزمالك في الفترة الأخيرة.

وقال يوسف خلال تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سوبرت، إنه سبب فوز الزمالك على

في آخر مباراة الجمهور الذي استقبل اللاعبين بعد التتويج بالسوبر الأفريقي.