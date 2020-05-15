بعد إقالة صبري المنياوي دون أسباب.. اتجاه في الإسماعيلي لإقالة المدير الفني





وقال الإعلامي إبراهيم فايق خلال برنامجه "جمهور التالتة": "الاتجاه حالية داخل الإسماعيلي هو الإطاحة بجوميز المدير الفني الفرنسي بسبب الأزمة المالية التي يمر بها معظم فرق الدوري المصري".





وكان الجهاز الفني للإسماعيلي، قد وافق على تخفيض 50% من راتبه المتبقي من عقده، حتى نهاية الموسم الجاري.





ويتولى الفرنسي ديديه جوميز مسؤولية قيادة الإسماعيلي منذ يناير الماضي. وتوقفت منافسات الدوري المصري الممتاز مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والذي أصيب به العديد من اللاعبين والرياضيين حول العالم.

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، إقالة صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي بدون الإعلان عن الأسباب وراء اتخاذ هذا القرار، وذلك بعد توقف منافسات الدوري المصري الممتاز.