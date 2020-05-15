AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

دواء جديد يدخل فى معادلة علاج فيروس كورونا .. تعرف عليه

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن هناك تجربة سريرية جارية لاختبار ما إذا كان دواء لسرطان نخاع العظم النادر يعمل كعلاج تجريبي فيروس كورونا التاجي.


وأوضحت الصحيفة، أن الدواءSelinexor المعروف باسم علامته التجارية Xpovio، تم تصنيعه من قبل شركة Karyopharm Therapeutics Inc ومقره ماساتشوستس، وهو معتمد حاليًا من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج المايلوما المتعددة ، وهو سرطان يتشكل في خلايا الدم البيضاء.


 يقول الباحثون إن الدواء يمنع فيروس كورونا من التكاثر، أو التكاثر، في خلايا المرضى.


ووفقًا لشركة Karyopharm ، فإن هدف التجربة هو معرفة ما إذا كانت جرعة منخفضة من الدواء يمكن أن تبقي المرضى الأكثر خطورة من أجهزة التهوية.


أقرأ أيضا : خبير مناعة: لقاح كورونا سيتم إنتاجه نهاية هذا العام


 يعتقد الفريق أن الدواء سيساعد أيضًا في تقليل الإفراط في إنتاج السيتوكينات، المعروفة باسم عاصفة السيتوكين.


وأوضحت الصحيفة، أنه تم تسجيل أكثر من 230 مريضا في المرحلة الثانية من الدراسة ، التي تجري في 40 مستشفى في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشأن عقار الملاريا.. تضارب تصريحات بين ترامب والصحة العالمية لعلاج كورونا

هيئة الدواء الأمريكية تحرج ترامب بشأن عقار الملاريا لعلاج كورونا

بعد تفشي كورونا.. الجيش الإسرائيلي ينتج أجهزة تنفس وتل أبيب تشتري العلاج التجريبي

من علاج القمل لمنقذ البشرية.. ما قصة الإيفرمكتين أمل أستراليا في القضاء على كورونا

إسرائيل تختبر دواء جديدا لـ علاج كورونا على المرضى في المستشفيات

استخدام كالكينس دواء السرطان لعلاج فيروس كورونا.. الصحة العالمية توضح الحقيقة

ترشيحاتنا

القبض على مودة الأدهم.. تامر أمين: هو ده عدل ربنا.. فيديو

حبس مودة الأدهم 4 أيام لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم الأسرة المصرية

مسؤول قطري: 1000 إصابة بفيروس كورونا يوميا خلال الأسبوع الماضي

ناسفة للدهون.. شوربة لخسارة الوزن 4 كيلو في أسبوع

في عيد ميلاد أصالة نصري.. تعرف على عمرها الحقيقي

تعرف على الفوائد الصحية لتناول حبة من اللوز يوميا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مطرب شهير يطالب بإرسال رئيس وزراء بريطانيا إلى ووهان.. فيديو

بملابس سواريه.. سيرين عبد النور تتألق فى أحدث ظهور لها

مين أحلى.. شاهد أصالة وكندة علوش بدون مكياج