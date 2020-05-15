المكسيك: 1862 إصابة و264 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في المكسيك، الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 42595 حالة إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4477 حالة.





وكانت المكسيك قد أعلنت في وقت سابق وصول عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 40186 مصابا، فيما بلغت حصيلة الوفيات 4220 حالة.





وبحسب البيانات، فقد سجلت السلطات المكسيكية 1862 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل 264 حالة وفاة بسبب الفيروس، خلال نفس الفترة.





وسجلت أعلى حصيلة وفيات يومية في المكسيك الثلاثاء الماضي، حيت تم تسجيل 353 حالة وفاة.





وكان الرئيس المكسيكي قد قدم، الأربعاء الماضي، خطة للعودة إلى الوضع الطبيعي، تضمنت عودة ما أطلقت عليه "بلديات الأمل" إلى الوضع الطبيعي خلال 15 يوما.