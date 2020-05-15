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نائب رئيس جامعة الأزهر: الأطقم الطبية في العزل لا تنام.. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:49 ص
محمود صديق
محمود صديق
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شيرين عادل
قال الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، إن الأطقم الطبية تعمل على مدار 24 ساعة وتقريبا لا تنام، بالإضافة إلى تواجد عربات الإسعاف فى المدن الجامعية مع التنسيق التام بين الطب الوقائى والمدن الجامعية.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن الأطقم الطبية تتعامل مع أى حالات يشتبه بإصابتها ب فيروس كورونا بالتواصل مع الطب الوقائى لإرسال عربات الإسعاف على الفور.

وأشار  الدكتور محمود صديق ،  إلى أن المدينة الجامعية الخاصة ب جامعة حلوان هى أول مدينة استقبلت  مرضى عزل لفيروس كورونا.

ولفت إلى أول عالقين وصوا القاهرة خروجوا من جامعة الأزهر وكانوا أسر قادمين من السعودية من رحلة عمرة وبلغ عددهم 135 حالة، واستقبلتهم وزاراتي الصحة والسياحة والأجهزة الأمنيىة والرقابية.

وتابع الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر أنه بمجرد وصول العالقين من الخارج يتم الكشف عليهم لتستقبلهم المدن الجامعية سواء بجامعة الأزهر أو القاهرة وغيرها من الجامعات.
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