نائب رئيس جامعة الأزهر: الأطقم الطبية في العزل لا تنام.. فيديو

قال الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، إن الأطقم الطبية تعمل على مدار 24 ساعة وتقريبا لا تنام، بالإضافة إلى تواجد عربات الإسعاف فى المدن الجامعية مع التنسيق التام بين الطب الوقائى والمدن الجامعية.









وأشار الدكتور محمود صديق ، إلى أن المدينة الجامعية الخاصة ب جامعة حلوان هى أول مدينة استقبلت مرضى عزل ل فيروس كورونا





ولفت إلى أول عالقين وصوا القاهرة خروجوا من جامعة الأزهر وكانوا أسر قادمين من السعودية من رحلة عمرة وبلغ عددهم 135 حالة، واستقبلتهم وزاراتي الصحة والسياحة والأجهزة الأمنيىة والرقابية.





وتابع الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر أنه بمجرد وصول العالقين من الخارج يتم الكشف عليهم لتستقبلهم المدن الجامعية سواء بجامعة الأزهر أو القاهرة وغيرها من الجامعات.