نائب رئيس جامعة الأزهر: توفير كافة سبل الرعاية الطبية لمصابي كورونا .. فيديو

أكد الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر ، أن كل الخدمات الطبية التى تقدم فى المدن الجامعية للمصريين العائدين من الخارج تقدم بالمجان، لافتأ إلى أن وزارة الصحة تضع مصابي فيروس كورونا والعالقين نصب أعينها، ويتم تقديم كافة الخدمات الطبية للمصابين.





وقال نائب رئيس جامعة الأزهر خلال لقائه ببرنامج صباح الخير يا مصر،إن كافة مسئولى الدولة يعملون جميعهم على قدم وساق للخروج من أزمة كورونا والحفاظ التام على صحة المواطنين .





وأشار الدكتور محمود صديق ، إلى أن وزارة التضامن تعمل أيضأ على بذل كافة الجهود لتلبية احتياجات مصابى كورونا والحرص على تقديم 5 وجبات يومية للأطقم الطبية والمرضى ب فيروس كورونا .





وأشار الدكتور محمود صديق ، إلى أن المدينة الجامعية الخاصة بجامعة حلوان هى أول مدينة استقبلت حالات عزل.





ولفت نائب رئيس جامعة الأزهر ، إلى أن إجمالى عدد المواطنين الحاليين بالمدينة الجامعية التابعة لجامعة الأزهر يبلغ 3040 مواطنا.