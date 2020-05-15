AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نائب رئيس جامعة الأزهر: توفير كافة سبل الرعاية الطبية لمصابي كورونا .. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:22 م
محمود صديق
محمود صديق
Advertisements
شيرين عادل
أكد الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر ، أن كل الخدمات الطبية التى تقدم فى المدن الجامعية للمصريين العائدين من الخارج تقدم بالمجان، لافتأ إلى أن وزارة الصحة تضع مصابي فيروس كورونا والعالقين نصب أعينها، ويتم تقديم كافة الخدمات الطبية للمصابين.

وقال نائب رئيس جامعة الأزهر خلال لقائه ببرنامج صباح الخير يا مصر،إن كافة مسئولى الدولة يعملون جميعهم على قدم وساق للخروج من أزمة كورونا والحفاظ التام على صحة المواطنين .

وأشار  الدكتور محمود صديق ،  إلى أن وزارة التضامن تعمل أيضأ على بذل كافة الجهود لتلبية احتياجات مصابى كورونا والحرص على تقديم 5 وجبات يومية للأطقم الطبية والمرضى ب فيروس كورونا .

وأشار الدكتور محمود صديق ، إلى أن المدينة الجامعية الخاصة بجامعة حلوان هى أول مدينة استقبلت حالات عزل.

ولفت  نائب رئيس جامعة الأزهر ، إلى أن إجمالى عدد المواطنين الحاليين بالمدينة الجامعية التابعة لجامعة الأزهر يبلغ 3040 مواطنا. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستشفيات جامعة الأزهر توجه الشكر لمجلس حكماء المسلمين على دعمها لمواجهة كورونا

8000 ماسك و1000 بدلة عازل لمستشفيات الأزهر من مجلس حكماء المسلمين

الأزهر يكشف تفاصيل إصابة ممرض بـ فيروس كورونا

وزير التعليم العالي يتفقد المدن والمستشفيات الجامعية للتأكد من جاهزيتها لمحاربة فيروس كورونا

جامعة الأزهر تعلن استعداد المستشفى التخصصي للعزل ضد كورونا

عميدة طب بنات الأزهر تتماثل للشفاء من كورونا

ترشيحاتنا

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز اليوم

تداول فيديو لـ أحمد فلوكس أثناء الاعتداء على فرد أمن

رحلة البحث عن الـ500 جنيه.. الحكومة:101 ألف شكوى وطلب واستفسار بِشأن صرف منحة العمالة غير المنتظمة

الموت أو الوطن.. قصة بطل أفريقي ناضل لتحيا بلاده.. تعرف عليه

خدمات وإنارة و8 حارات بكل اتجاه..خلال عام سيتغير شكل الدائرى بالكامل .. تفاصيل

بعد تصدرها الترند.. 15 صورة تبرز أناقة بوسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار خيالية.. تكلفة إطلالات النجمات فى الأسبوع الثالث من رمضان.. دينا الشربينى وياسمين صبري الأبرز

لم يحصل على إجازة منذ 100 يوم .. تضحيات أخصائي تمريض بعزل النجيلة لمحاربة كورونا

الموت أو الوطن.. قصة بطل أفريقي ناضل لتحيا بلاده.. تعرف عليه