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رحاب الجمل: محمد رمضان ضربني بجد في البرنس.. تعرضت للتهديد.. ومشهد الطفلة أبكاني

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:34 م
الفنانة رحاب الجمل
الفنانة رحاب الجمل
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نورهان رأفت
الفنانة رحاب الجمل:






قالت الفنانة رحاب الجمل، إن جميع العاملين في مسلسل البرنس أخوات وأصحاب، إضافة إلي أن العديد من فناني العمل دفعات متقاربة في معهد الفنون المسرحية.


وأضافت رحاب الجمل خلال حوارها لـ فضائية  إكسترا نيوز، أنه كان هناك تناغم بين فريق العمل، ومعظم الفنانين جمعتهم أعمال سابقة مع بعضهم، مما أظهر تجانس واضح بين أبطال العمل .

وأشارت رحاب الجمل إلي أن المنظومة القوية لفريق عمل مسلسل البرنس، هي السبب الأساسي في نجاح دورها، قائلة " لو مكنتش في منظومة قوية عمري مكنت هحقق أي حاجة".

وبكت رحاب الجمل علي الهواء، بعد مشاهدتها لقطات من مشهد الطفلة، الذي تسبب في بكاء الملايين في الوطن العربي.

وأوضحت أن المنافسة بين أبطال العمل، كانت مليئة بالحب، والتعاون، فالكل كان حريص على أن يظهر الجميع بشكل محترف.

ولفتت رحاب الجمل إلى إنها تعرضت لتهديد عبر السوشيال ميديا بشكل حاد ومفزع بسبب شخصية عبير التي تجسدها في مسلسل البرنس.

وأوضحت رحاب الجمل أن المواطن العربي لا يفضل مطلقا الشخصية الشريرة، ويتعايش بشكل كبير مع الشخصيات الدرامية.

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