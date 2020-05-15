الشباب والرياضة تعلن عودة 225 رياضيا من العالقين بالخارج

الشباب والرياضة: جار إنهاء إجراءات عودة 214 رياضيا من العالقين في السعودية وأمريكا

صبحي: الدولة تولي اهتماما كبيرا بعودة جميع أبنائها الرياضيين من العالقين بالخارج







أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن عودة 225 من الرياضيين العالقين بالخارج، جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أثرت على توقف حركة الطيران على مستوى العالم، حيث تتواصل الوزارة مع عدد من الجهات والوزارات المعنية بإمدادهم بكافة البيانات الخاصة بحصر هؤلاء الرياضيين العالقين في مختلف دول العالم من أجل عودتهم إلى أرض الوطن في أقرب وقت، وذلك وفق الضوابط والشروط التي وضعتها الدولة فيما يخص عودة العالقين.





وفي هذا الصدد قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بعودة جميع أبنائها الرياضيين من العالقين بالخارج، مشيرا إلي اتخاذ كافة الإجراءات من أجل عودة مايقرب من 2014 رياضيا من العالقين في المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية.





ويتابع وزير الرياضة مع كافة الوزارات المعنية بالدولة، إجراءات عودة الرياضيين العالقين، مشددًا على أن القيادة السياسية لا تبخل في تقديم كافة أنواع الدعم لشباب مصر داخليًا وخارجيًا، مؤكدا على حرص القيادة السياسية على عودة جميع أبنائها والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.





ومن خلال المتابعة والتواصل معهم.. وجه الرياضيون العائدون من الخارج والموجودين حاليًا بالحجر الصحى، شكرهم وتقديرهم للقيادة السياسية على الاهتمام بعودة كل أبناء مصر العالقين، وان ما تم يعبر عن مدى حرص الدولة المصرية على حياة أبنائها وأمنهم وسلامتهم، مؤكدين عن المعاملة الطبية الجيدة والإقامة الصحية المناسبة بالحجر الصحي مشيدين بالإجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والتى تعد من أفضل الإجراءات المتبعة فى العالم وأكثرها حرصًا على سلامة الجميع وهو الأمر الذى دفعهم على العودة إلى وطنهم.





ووجه الدكتور أشرف صبحي الإدارة العامة للعلاقات الدولية بوزارة الشباب والرياضة بحصر كافة الأعداد الخاصة بالرياضيين العالقين بالخارج مع الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية المصرية، وإنهاء إجراءات عودتهم في أقرب وقت من خلال التنسيق مع الوزارات والجهات المختصة بهذا الشأن.



