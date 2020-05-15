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فن

أسرع رمضان .. هايدي موسى تشعل تيك توك بأغنية "تم البدر بدري"

الجمعة 15/مايو/2020 - 05:02 م
هايدي موسي
هايدي موسي
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة هايدي موسى، فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماع للفيديوهات تيك توك.
  

وظهرت هايدي موسي من منزلها وهي تغني أغنية "تم البدر بدري والأيام بتجري"، وكتب معلقة علي الفيديو: الواحد مش مصدق حاسة بجد أسرع رمضان في السنين اللي فاتت رغم أننا في البيت.



وحاز الفيديو على إعجاب الكتير وجاءت التعليقات كالآتي:

فعلا رمضان فات بسرعة بحب الأغنية ده بصوتك جدا ياهايدي ايه  الصوت والجمال والاحساس دة  مشاء الله نجمتنا

 متألقة ديما هايدي موسي

   روعة يا هايدى نزلى اى حاجة كوميدى يلا نريد نستمتع معك انتى دمك سكر فى الكوميدى ممثلة بارعة ماشاء اللة

صوتك يجنن فظيع بجد 

يذكر أن آخر أعمال هايدي أغنية "أنا اتعودت" كلمات نادر عبد الله، ألحان حسين محمود، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس أحمد جودة، إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.

وكانت طرحت هايدى البومها "حنية الدنيا" مع المنتج ميدو منيب وحققت نجاح كبير ونسبة استماع مرتفعة بالالبوم .
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