الثاني خلال شهر .. استقالة وزير الصحة البرازيلي بسبب فيروس كورونا

أعلنت البرازيل عن استقالة وزير الصحة الثاني خلال شهر بسببب أزمة فيروس كورونا، وانتشار الوباء في أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية.





وأعلنت الحكومة البرازيلية أن نيلسون تيش الذي تولى المنصب في أبريل الماضي، استقال بعد شهر من إقالة الرئيس جاير بولسونارو سلفه، نتيجة فشله في السيطرة على فيروس كورونا وتزايد حالات الإصابة والوفيات.





وأبلغت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الخميس، 13.944 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأمر الذي جعل البلاد باعتبارها بؤرة تفشي عالمية جديدة للمرض.





و تضاعف عدد الإصابات أكثر من الضعف في الأسبوعين الماضيين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 202،918.





وتقول وكالة بلومبرج إن أرقام مسؤولي الصحة على الأرجح لا تعكس الوضع بالكامل وسط نقص كبير في الفحوصات داخل البرازيل.



