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محافظات

ارتفاع عدد حالات المتعافين بمستشفى عزل ملوي إلى 181 حالة

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:28 م
ارتفاع عدد حالات
ارتفاع عدد حالات المتعافين بمستشفى عزل ملوي الي 181 حاله
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ايمن رياض
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا ارتفاع حالات المتعافين بفيروس كورونا المستجد بمستشفى عزل ملوى إلى  181 مصابا وتعافيهم تماما منذ افتتاح مستشفي عزل ملوي، ووفاة 15 مريضا، وتحويل 60 إلي مدن جامعية.

 
وقالت المديرية إن  65 مصابا من أبناء المنيا فقط دخلوا المستشفي منذ تشغيلها استثنائيا في 3 أبريل الماضي، معظمهم تماثل للشفاء، والحالات التي تتلقي علاجا حاليا داخل المستشفي يبلغ عددها 120 مريضا من محافظات المنيا، بني سويف، الفيوم، قنا.

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و تم افتتاح المستشفى فى شهر  أبريل الماضي بشكل استثنائى، لاستقبال وعلاج حالات فيروس كورونا من جميع أنحاء الجمهورية، فى إطار الخطة الاستباقية التى وضعتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة الفيروس، وتبلغ سعتها ١٣٤ سريرا منهم ١٠٩ داخلي و٢٥ عناية مركزة.

ومن جانبه وجه محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، في وقت سابق الشكر والتحية للفرق الطبية والإدارية، داخل المستشفى، متمنيا لهم المرور بالوطن من هذه الأزمة، وأكد على تقديم كافة أوجه الدعم للفريق الطبي.
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