ارتفاع عدد حالات المتعافين بمستشفى عزل ملوي إلى 181 حالة

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا ارتفاع حالات المتعافين بفيروس كورونا المستجد بمستشفى عزل ملوى إلى 181 مصابا وتعافيهم تماما منذ افتتاح مستشفي عزل ملوي، ووفاة 15 مريضا، وتحويل 60 إلي مدن جامعية.





وقالت المديرية إن 65 مصابا من أبناء المنيا فقط دخلوا المستشفي منذ تشغيلها استثنائيا في 3 أبريل الماضي، معظمهم تماثل للشفاء، والحالات التي تتلقي علاجا حاليا داخل المستشفي يبلغ عددها 120 مريضا من محافظات المنيا ، بني سويف، الفيوم، قنا.





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و تم افتتاح المستشفى فى شهر أبريل الماضي بشكل استثنائى، لاستقبال وعلاج حالات فيروس كورونا من جميع أنحاء الجمهورية، فى إطار الخطة الاستباقية التى وضعتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة الفيروس، وتبلغ سعتها ١٣٤ سريرا منهم ١٠٩ داخلي و٢٥ عناية مركزة.



