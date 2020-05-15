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رياضة

الأهلي يستغنى عن صالح جمعة ووليد أزارو.. كواليس جلسة فايلر والخطيب.. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 08:52 م
صالح جمعة ووليد ازارو
صالح جمعة ووليد ازارو
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حسن العمدة
كشفت تقارير إعلامية، عن كواليس جلسة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، مع محمود الخطيب رئيس النادي.

وذكرت قناة "أون تايم"، أن فايلر أبلغ  محمود الخطيب خلال جلسة اليوم، وفي حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، بالاستغناء عن صالح جمعة ووليد ازارو بشكل رسمي؛ لعدم الحاجه لخدماتهما فى الموسم الجديد .


وأوضحت، ان فايلر استبعد صالح جمعة من التدريبات منذ شهر يناير الماضي، بعدما فشلت المحاولات بشأن بيعه أو اعارته لأي نادٍ آخر .

وأشارت إلى أن وليد ازارو معار حاليا فى صفوف الاتفاق السعودي لمدة 6 أشهر .

وارتبطت بعد التقارير خلال الايام الماضية، باهتمام الزمالك بضم صالح جمعة ووليد أزارو؛ لتدعيم صفوف الفريق فى الميركاتو الصيفي المقبل.
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