الأهلي يستغنى عن صالح جمعة ووليد أزارو.. كواليس جلسة فايلر والخطيب.. فيديو

كشفت تقارير إعلامية، عن كواليس جلسة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، مع محمود الخطيب رئيس النادي.
وذكرت قناة "أون تايم"، أن فايلر أبلغ محمود الخطيب خلال جلسة اليوم، وفي حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، بالاستغناء عن صالح جمعة ووليد ازارو بشكل رسمي؛ لعدم الحاجه لخدماتهما فى الموسم الجديد .
اقرأ أيضًا | الزمالك يجهز خطة جديدة لضم صالح جمعة
اقرأ أيضًا | رسميا.. الزمالك يتحرك لخطف وليد أزارو
وأوضحت، ان فايلر استبعد صالح جمعة من التدريبات منذ شهر يناير الماضي، بعدما فشلت المحاولات بشأن بيعه أو اعارته لأي نادٍ آخر .
وأشارت إلى أن وليد ازارو معار حاليا فى صفوف الاتفاق السعودي لمدة 6 أشهر .
وارتبطت بعد التقارير خلال الايام الماضية، باهتمام الزمالك بضم صالح جمعة ووليد أزارو؛ لتدعيم صفوف الفريق فى الميركاتو الصيفي المقبل.