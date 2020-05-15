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رياضة

نجم الهلال السعودي يكشف عن أفضل لاعب في تاريخ النادي

الجمعة 15/مايو/2020 - 10:27 م
صدى البلد
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عمر سلامة
كشف أحد نجوم نادي الهلال السعودي السابقين، السر الذي دفعه إلى الموافقة على عرض الزعيم، كما تطرق في حديثه إلى رأيه في أفضل لاعب بتاريخ الكرة السعودية.

والمهاجم يوسف السالم البالغ من العمر 35 عامًا، ارتدى في أوقات سابقة قمصان كل من الشباب، الاتفاق، والهلال، إذ حمل شعار الأخير في الفترة من 2013 إلى 2016.
 
وفي حديثه لصحيفة الشرق الأوسط، صرح يوسف بقوله: "فضلت الانتقال إلى الهلال بسبب الرغبة في تطعيم مسيرتي الرياضية بالألقاب والبطولات".

وتابع سرد كواليس الصفقة: "في ذلك الوقت كان لدي عرض من الاتفاق، لكن ما قدمه لي الهلال كان أكبر، والحمد لله بأنني حققت ما كنت أحلم به".

وأتم تصريحاته: "ماجد عبد الله ألهمني، لقد ألهم العديد من المهاجمين، وبالنسبة لي هو قدوتي ومثلي الأعلى في كرة القدم".

وفي سياق منفصل، انتقد السالم وجود سبعة لاعبين محترفين بكل نادٍ في دوري المحترفين، معللًا ذلك بأنه يضعف فرص اللاعبين السعوديين في الظهور والتألق.
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