ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا في إثيوبيا

أعلنت وزارة الصحة الاثيوبية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بعد تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة تم اكتشافها بعد إجراء 3،707 تحليل لعينات على مدار اليوم.





وقالت وزيرة الصحة، ليا تاديسي، إن جميع المصابين إثيوبيون تتراوح أعمارهم بين 17 و 38 عاما.





وشملت الحالات الجديدة 8 حالات من أديس أبابا ، وحالتان من حجر صحي جوبا في منطقة بنشانغول جوموز، وحالة واحدة من منطقة عفار، وحالة واحدة من ولاية أمهرة ، و 3 حالات أخرى من الحجر الصحي في جيجيجا ،بولاية الصومال.





ولفتت إلى أن 7 من المصابين الجدد لديهم تاريخ سفر إلى الخارج ، وسبعة مخالطين لحالات مصابة أما الحالة المتبقية فلا يوجد لها أي من السببين.





علاوة على ذلك ، أشارت الوزارة إلى أن أربعة مرضى بالفيروس قد تعافوا من المرض ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 112.