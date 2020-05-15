ريال مدريد يؤجل التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان لهذا السبب

تؤكد صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي بات مقتنعا أنه سيبقى مع الفريق لموسم جديد على الاقل.
وتسببت الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا في تأجيل ريال مدريد، لقنبلة ضم مبابي حتى العام المقبل.
وسيستمر مبابي في العاصمة الفرنسية، لكن مع عدم تجديد تعاقده على الرغم من التهديدات التي تلقاها من إدارة النادي.
ويضغط باريس سان جيرمان على مبابي من أجل تجديد عقده، وإلا لن يرحل عن النادي إلا عند نهاية عقده عام 2022.
وسيفكر مبابي في تجديد عقده مع النادي الباريسي فقط إذا تم وضع شرط جزائي يسمح له بالرحيل إلى ريال مدريد، ليكون هو المتحكم الأول في مستقبله.