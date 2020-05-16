AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قضي الأمر.. شوبير : إلغاء الموسم الكروي هذا العام في مصر.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 12:09 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
Advertisements
حسن العمدة
كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي السابق ، عن كواليس اجتماع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وهاله زايد وزيره الصحة بشأن عودة الدوري المصري .

وقال شوبير ، عبر أون تايم ، أن الدوري المصري لم يعود وسوف يتم إلغاءه لآن فى كورونا ، مشددا ، علي ان القرار سيعلن يوم الأحد القادم .

وتابه ، اللجنة الطبية التابعة لـ اتحاد الكرة قررت عدم عودة الفرق للتدريبات داخل الأندية التي تتبعها .

وواصل: أن النشاط الكروي هذا الموسم تم إلغاؤه من جميع البطولات ، والالعاب الجماعية والفردية وعلي جميع الاعمار أيضا ، معلقا ، "قضي الامر".

واختتم شوبير ، تصريحاته ، أن حتى كأس مصر صعب استمراره حتى لو تم تأجيله إلى شهور قادمة . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد شوبير يقدم مقترحا لإنقاذ الموسم الكُروى فى مصر

شوبير يوضح القرار النهائي لاتحاد الكرة حول استئناف الدوري.. فيديو

إسماعيل يوسف: من الأفضل إلغاء الدوري دون تتويج الأهلي بطلًا.. فيديو

ترشيحاتنا

اسمه الحقيقي وصلة قرابته بـ السقا الكبير.. عصام السقا يخطف الأنظار بدور الشهيد الهرم في الاختيار

صحيت لقيت الدنيا مقلوبة.. مصطفى خاطر يعتذر للشعب الكويتي

طب اشتري منها.. هجوم على سمير صبري بسبب تجاهل بائعة مناديل

قطع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة 12 ساعة اليوم.. اعرف الأماكن

يورجن كلوب أم حسن شحاتة الأفضل.. محمد زيدان يجيب.. فيديو

رامز أمير: أجسد شخصية ملازم صاعقة في الاختيار

AdvertisementS

باهر المحمدي يرفض الزمالك من أجل عيون الأهلي و60 مليون جنيه.. فيديو

الأهلي يستغنى عن صالح جمعة ووليد أزارو.. كواليس جلسة فايلر والخطيب.. فيديو

الزمالك تجاهله .. خناقة بين الأهلي والإسماعيلي لـ ضم نجم فى المظاليم

أخبار الأهلي.. الاستغناء عن صالح جمعة وأزارو.. التعاقد مع المحمدي بـ60 مليونا.. وأول تعليق على ملف نادي القرن| فيديو

شاهد عيان يروي تفاصيل زيارة الرئيس الراحل مبارك لـ الزمالك بعد إلغاء الدورى

أخبار الرياضة السعودية .. مصير أزارو مع الاتفاق .. تركي آل الشيخ يعلن مسامحته كل من أساءوا إليه

قضي الأمر.. شوبير : إلغاء الموسم الكروي هذا العام في مصر.. فيديو

باهر المحمدى يرد على توقيعه للأهلي بطريقته الخاصة .. شاهد

أخبار الرياضة.. ورطة في اتحاد الكرة بسبب الـVAR.. مصير دوري أبطال إفريقيا .. نجم الزمالك: تعلمت المبادئ من الأهلي

عودة ليالي الأبطال.. تحديد موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في الشامبيونزليج

الدورى فى خطر.. النشاط الرياضي يواجه شبح الإلغاء بسبب خطة التعايش

أيمن منصور: تعلمت القيم والمبادئ داخل النادي الأهلى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغربها الثوم.. مكونات فى مطبخك تقضى على تقرحات الفم فى ثوانِ

شهر العسل علي الكورنيش.. شاهد| ياسمين صبرى مع زوجها أبو هشيمة فى أحدث ظهور

حكاية أكلة.. بالصلصة ولا التقلية وما السر وراء تسمية الكشك بهذا الاسم؟