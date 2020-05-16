قضي الأمر.. شوبير : إلغاء الموسم الكروي هذا العام في مصر.. فيديو





وقال شوبير ، عبر أون تايم ، أن الدوري المصري لم يعود وسوف يتم إلغاءه لآن فى كورونا ، مشددا ، علي ان القرار سيعلن يوم الأحد القادم .





وتابه ، اللجنة الطبية التابعة لـ اتحاد الكرة قررت عدم عودة الفرق للتدريبات داخل الأندية التي تتبعها .





وواصل: أن النشاط الكروي هذا الموسم تم إلغاؤه من جميع البطولات ، والالعاب الجماعية والفردية وعلي جميع الاعمار أيضا ، معلقا ، "قضي الامر".





واختتم شوبير ، تصريحاته ، أن حتى كأس مصر صعب استمراره حتى لو تم تأجيله إلى شهور قادمة .