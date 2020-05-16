العامري فاروق: ميزانية النادي تجاوزت الـ2 مليار.. ونسر الأهلي اتحرق.. فيديو

علق العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي على واقعة حريق نسر الأهلي .





وقال فاروق ، عبر أون تايم، أن تصميم مجسم نسر النادي الاهلي تعرض للحريق أثناء العمل فيه وجاء ذلك الحريق بسبب فرع مدينه نصر ، ولذلك قومنا بإنشائه من جديد ووزنه وصل لـ6 اطنان .





وأشار العامري فاروق ، إلى أن حصيلة إنشاءات النادي الأهلي فى الفترة الاخيرة تجاوزات الـ 230 مليون جنيه .





وتابع: الإدارة تقوم فى الوقت الحالى بالبناء فى الشيخ زايد على مساحة 30 فدان، مشددا ، علي أن هناك مقترح بانشاء استاد الأهلى فى فرع الشيخ زايد، خاصة وأن المساحة تسع لاقامة الاستاد بالشكل الذى يليق باسم وكيان القلعة الحمراء.





واختتم العامري فاروق ، تصريحاته، أن ميزانية النادى الأهلى تصل لـ 2 مليار و 300 مليون جنيه.



