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رياضة

العامري فاروق: ميزانية النادي تجاوزت الـ2 مليار.. ونسر الأهلي اتحرق.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 01:23 ص
نسر الاهلي
نسر الاهلي
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حسن العمدة
علق العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي على واقعة حريق نسر الأهلي .

وقال فاروق ، عبر أون تايم، أن تصميم مجسم نسر النادي الاهلي تعرض للحريق أثناء العمل فيه وجاء ذلك الحريق بسبب فرع مدينه نصر ، ولذلك قومنا بإنشائه من جديد ووزنه وصل لـ6 اطنان .

وأشار العامري فاروق ، إلى أن حصيلة إنشاءات النادي الأهلي فى الفترة الاخيرة تجاوزات الـ 230 مليون جنيه .

وتابع: الإدارة تقوم فى الوقت الحالى بالبناء فى الشيخ زايد على مساحة 30 فدان، مشددا ، علي أن هناك مقترح بانشاء استاد الأهلى فى فرع الشيخ زايد، خاصة وأن المساحة تسع لاقامة الاستاد بالشكل الذى يليق باسم وكيان القلعة الحمراء.

واختتم العامري فاروق ، تصريحاته، أن ميزانية النادى الأهلى تصل لـ 2 مليار و 300 مليون جنيه.

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