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أخبار البلد

بالأسماء.. وفاة 8 من أطقم التمريض بالجيش الأبيض بسبب كورونا

السبت 16/مايو/2020 - 02:20 ص
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت النقابة العامة للتمريض، برئاسة كوثر محمود، نقيب التمريض المصري، عن عدد المصابين والمتوفين بفيروس كورونا المستجد من الممرضين والممرضات خلال فترة عملهم لمواجهة الفيروس.

ونعت النقابة، وفاة صفاء محمد علي والتي كانت تعمل بدار المعثور عليهم بمنطقة غرب الطبية بالاسكندرية، وأحمد بدر والذي كان يعمل بمستشفيات جامعة الزقازيق.

وأضافت محمود، أن بروتوكول مكافحة العدوى الحالي الموضوع من وزارة الصحة، يجب إعادة النظر فيه، خاصة وأنه غير ملائم لمقدمي الخدمة الطبية والذين يواجهون الفيروس من الحطوط الأولى، ومن ثم تمثل سلامتهم أهمية كبرى.

وكشفت النقابة العامة للتمريض، عن أسماء 8 من جنود الجيش الأبيض، المتوفيين من جراء مواجهة فيروس كورونا وهم .

سهير حلمي، أصيبت بمستشفى الحجر الصحي بالعبور، وكانت تعمل بمستشفى الدمرداش.

عطيات محمد عربود.

عواطف عبدالصادق أحمد البرماوي، اثناء عملها بمستشفي جامعة الزقازيق.

ابتسام عبد الفتاح ابراهيم.

السيد محمد المحسناوي، مستشفي النجيلة.

سهام محمد عبده تمريض الدقهلية وتعمل بمركز الكلي والمسالك.

صفاء محمد علي، تعمل بدار المعثور عليهم بمنطقة غرب الطبية بالاسكندرية.

أحمد بدر والذي كان يعمل بمستشفيات جامعة الزقازيق.
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