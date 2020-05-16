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أخبار العالم

برلمانية فرنسية تطالب بمقاطعة فيسبوك بسبب توكل كرمان

السبت 16/مايو/2020 - 05:21 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
طالبت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، ناتالي جوليه، بمقاطعة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك إثر تعيينه الناشطة اليمنية الإخوانية توكل كرمان ضمن أعضاء ما يطلق عليه "لجنة حكماء فيسبوك". 

وقالت جوليه خلال لقاء مع شبكة "سكاي نيوز"، أمس الجمعة:"تعيين كرمان خطأ، ونحن نلاحظ أن هذه مشكلة كبيرة، فنحن في فرنسا من بين العديد من الدول، لدينا تساؤلات، فنحن نكافح لمحاربة مجموعة الإخوان في فرنسا، لذلك اختيار شخص يدعمهم يثير التساؤلات".

وأضافت: "في العالم العربي هناك العديد من النساء الناشطات واللواتي عملن على أصعدة كثيرة، ويجب عدم اختيار شخص يثير الجدل، فهذه مشكلة كبيرة".

وأشارت البرلمانية الفرنسية إلى ان مقاطعة "فيسبوك" هي الطريقة الأمثل للاحتجاج، قائلة: "أعتقد أن فيسبوك يعمل بنظام اقتصادي خاص به، لذلك أفضل طريقة للاحتجاج على فيسبوك هي مقاطعة الموقع، والعمل على منصات جديدة، لأننا نعرف الضغوط الإعلامية قد لا تكون مهمة جدا على فيسبوك لتغيير تعيين كرمان".

ويوم الأربعاء، أعلنت شركة "فيسبوك"، عن أول أعضاء مجلس الحكماء الذي سيبت في المستقبل في المضمون الخلافي على موقع التواصل الاجتماعي، إلا أن اختيار كرمان ضمن أعضاء المجلس أثار موجة غضب وانتقادات عنيفة على المستويين العربي والدولي.

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