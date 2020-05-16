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أخبار العالم

الرئيس الأمريكي يقيل المفتش العام في وزارة الخارجية

السبت 16/مايو/2020 - 10:47 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفتش العام بوزارة الخارجية ستيف لينيك؛ على خلفية تبرئة ترامب من تهمة الضغط على الرئيس الأوكراني من أجل تشويه سمعة منافسه في الانتخابات الرئاسية جو بايدن.

وقال ترامب - في رسالة وجهها لرئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي، وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - إنه "من الضروري أن أكون واثقا تمامًا فيمن أعين كمفتشين عامين، ولم يعد هذا هو الحال في ما يتعلق بالمفتش العام"، في إشارة إلى ستيف لينيك.

من جانبه، قال متحدثٌ باسم وزارة الخارجية الأمريكية "إن السفير ستيفن أكارد، حليف نائب الرئيس مايك بنس، سيتولى المهمة خلفا لستيف لينيك".
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