استشاري جهاز هضمي: دول العالم أدركت أن الإغلاق ليس حلا لمواجهة أزمة كورونا..فيديو





أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بطب القصر العينى ، خلال مداخلة هاتفية بفضائية اكسترا نيوز ، أن العالم أدرك أن الإغلاق ليس حلا على الإطلاق لمواجهة فيروس كورونا ويتجه فعليأ للتعايش مع أزمة كورونا. وأكد





وأشار إلى أن قرار الإغلاق وعدم التعامل مع فيروس كورونا كان يتم استخدامها فى السابق وخاصة فى حدوث الجوائح السريعة للحد منها بشكل مؤقت.





ولفت إلى أن الحكومة المصرية ستعمل على إعادة الحياة بشكل تدريجى ، مشيرأ إلى أنه هذه الخطوة ستعتمد بالتأكيد على وعى المواطن.





وتابع إلى أنه دول العالم المتقدم أنهت فترة الإغلاق تمامأ وبدأت تفتح مجالات الحياة على هيئة خطوات.