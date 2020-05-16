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توك شو

استشاري جهاز هضمي: دول العالم أدركت أن الإغلاق ليس حلا لمواجهة أزمة كورونا..فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 01:04 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
قال الدكتور محمد حسن منيسى، أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بطب القصر العينى: إن دول العالم اتخذت قرارا بشأن إعادة الحياة مرة  أخرى والتعايش مع فيروس كورونا.

وأكد  أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بطب القصر العينى ، خلال مداخلة هاتفية بفضائية اكسترا نيوز ،  أن العالم أدرك أن الإغلاق ليس حلا على الإطلاق لمواجهة فيروس كورونا ويتجه فعليأ للتعايش مع أزمة كورونا.

وأشار إلى أن قرار الإغلاق وعدم التعامل مع فيروس كورونا كان يتم استخدامها فى السابق وخاصة فى حدوث الجوائح السريعة للحد منها بشكل مؤقت.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية ستعمل على إعادة الحياة بشكل تدريجى ، مشيرأ إلى أنه هذه الخطوة ستعتمد بالتأكيد على وعى المواطن. 

وتابع  إلى أنه دول العالم المتقدم أنهت فترة الإغلاق تمامأ وبدأت تفتح مجالات الحياة على هيئة خطوات. 
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