حامل في السادس.. ريهام بعد تعافيها من كورونا: كنت خايفة على الجنين.. والأطباء مبيناموش

لم تتردد ريهام لحظة فى الذهاب إلى المستشفى وتلقى العلاج فور علمها من الأطباء أنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد وقررت الاتصال بالصحة، وتم حجزها فى مستشفى قها المركزى المخصص لعلاج مصابى كورونا.





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ريهام أكدت أنها لم تكن خائفة على نفسها ولكن كل قلقها كان على حياة طفلها الجنين، خاصة مع اقتراب شهور الحمل من الانتهاء وقبل استقبال مولودها الصغير.





وقالت ريهام إنها فور دخولها المستشفى أجرت بعض التحاليل الخاصة بفيروس كورونا قائلة: "الدكاترة شالونى من الأرض ومبيناموش لا ليل ولا نهار علشان خدمة المرضى".





من ناحية أخرى، قال مستشفى قها المركزى إنه رغم استقرار حالة ريهام الصحية، إلا أنه جرى عزلها بداخل قسم الرعاية المركزة بالمستشفى وفحصها بصفة دورية على مدار اليوم والتعامل معها طبيًا من خلال بروتوكول علاجي يتناسب معها ولا يؤثر على الجنين، وذلك من خلال وجود فريق متكامل من أطباء النساء والباطنة والصدرية.





وكان مستشفى قها لعزل مصابي فيروس كورونا أعلن عن خروج وتعافي 8 حالات جديدة ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 187 شخصا وخروجهم من المستشفى من بينهم أخصائية العلاج الطبيعي وسيدة حامل.





وقالت الدكتورة سعاد حتاتة، نائب مدير المستشفى ورئيس الفريق الطبي الرابع، إن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، وإن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.





وأضافت "حتاتة" أن المستشفى لا يعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى والمصابون يحصلون على أدوية مضادة للفيروس جميعها متوفرة.





وأوضحت أن الأدوية تأتي بانتظام إلى المستشفى والأغذية تصل للمرضى في المواعيد المحددة، مشيرة إلى أن وزارة الصحة وفرت لهم 42 جهاز تنفس صناعي.



