نقيب الفلاحين يطالب بسعر ضمان 3000 جنيه لقنطار القطن

ط الب حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين الحكومة بوضع سعر ضمان لشراء القطن المحلي هذا الموسم بسعر لا يقل عن ثلاثة آلاف جنيه.









ولفت إلي أن تراجع مساحات محصول القطن لعام 2020 إلى اقل من 150 ألف فدان، أمر تحول من توقع إلي واقع مقابل 237 ألف فدان مساحة عام 2019، بنسبة تزيد على 50%، ومساحة 336 ألف فدان موسم 2018، بسبب فشل التسويق وتدني سعر الشراء من المزارعين لإنتاج محصول 2019، والذى لم يزد من 2100 جنيه للقنطار، مقابل 2700 جنيه لعام 2018.





وأوضح أن أزمة التسويق وتدني الأسعار العامل الرئيسى وراء تقلص مساحات القطن وعزوف المزارعين عن زراعته





وأضاف ابوصدام ان المزراعين في الوجه البحري وخاصة الأراضى القريبه من البحر في وضع لا يحسدون عليه بعد اتخاذ الحكومة إجراءات صارمة لمنع زراعة الارز في غير المناطق المصرح بزراعتها وتحديد اجمالي المساحه الزراعيه المصرح بزراعتها ارز ب مليون و74 و عدم وضع سعر ضمان لشراء الاقطان وعدم تطبيق قانون الزراعه التعاقدية بالنسبه للذره





وأوضح عبدالرحمن ان الارز والقطن والذره هم أهم المحاصيل الصيفية ب ما يعني أن موسم الزراعات الصيفيه سيكون صعب على المزارعين خاصة مع قلة المياه في فصل الصيف وتقلص زراعات الخضراوات.



