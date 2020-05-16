AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نقيب الفلاحين يطالب بسعر ضمان 3000 جنيه لقنطار القطن

السبت 16/مايو/2020 - 01:50 م
القطن
القطن
Advertisements
شيماء مجدي
 طالب حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين الحكومة بوضع سعر ضمان لشراء القطن المحلي هذا الموسم بسعر لا يقل عن ثلاثة آلاف جنيه. 


 ولفت إلي أن تراجع مساحات محصول القطن لعام 2020 إلى اقل من 150 ألف فدان،  أمر تحول من توقع إلي واقع مقابل 237 ألف فدان مساحة عام 2019، بنسبة تزيد على 50%، ومساحة 336 ألف فدان موسم 2018، بسبب فشل التسويق وتدني سعر الشراء من المزارعين لإنتاج محصول 2019، والذى لم يزد من 2100 جنيه للقنطار، مقابل 2700 جنيه لعام 2018.

وأوضح أن أزمة التسويق وتدني الأسعار العامل الرئيسى وراء تقلص مساحات القطن وعزوف المزارعين عن زراعته 

وأضاف ابوصدام ان المزراعين في الوجه البحري وخاصة الأراضى القريبه من البحر في وضع لا يحسدون عليه بعد اتخاذ الحكومة إجراءات صارمة لمنع زراعة الارز في غير المناطق المصرح بزراعتها وتحديد اجمالي المساحه الزراعيه المصرح بزراعتها ارز  ب مليون و74 وعدم وضع سعر ضمان لشراء الاقطان وعدم تطبيق قانون الزراعه التعاقدية بالنسبه للذره 

وأوضح عبدالرحمن ان الارز والقطن والذره هم أهم المحاصيل الصيفية بما يعني أن موسم الزراعات الصيفيه سيكون صعب على المزارعين خاصة مع قلة المياه في  فصل الصيف وتقلص زراعات الخضراوات.

 
وناشد بعدم التخلي عن الاهتمام بهذه المحاصيل الاساسيه التي بات زراعتها يشكل عبء علي المزارعين من ناحية التسويق وعدم استقرار الأسعار
Advertisements

موضوعات متعلقة

تصدير الثوم..نقيب الفلاحين يحذر من ارتفاع أسعاره خلال الفترة القادمة

الفلاحين تناشد المزارعين الالتزام بالمساحة المحددة لـ زراعة الأرز

الفلاحين: 10 آلاف فدان زيادة في مساحات زراعة الكتان

نقيب الفلاحين: زراعة القطن لم تعد مجدية للمزارعين

هل انتهى زمن الذهب الأبيض؟.. الفلاحين: زراعة القطن لم تعد مجدية.. والزراعيين: نحتاج إلى استراتيجية تسويقية جديدة لحل المشكلة

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. بعدما أبكت الملايين.. من هي مريم ابنة رضوان البرنس؟

منع ركوب المترو والمواصلات بدون الكمامة.. برلمانى يعلق على خطة الصحة للتعايش مع كورونا

للمرة الثالثة.. وزارة الصحة تتسلم 30 طنًا من المستلزمات الطبية والوقائية هدية من الصين

ردا على اتهامات أمريكا.. الصين تعترف بتدمير عينات مبكرة من كورونا

شاهد.. أحدث ظهور لصالح جمعة بعد شائعة استغناء الأهلي عنه

تصل لـ43 درجة مع أمطار..الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مشجر.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

أناقة لافتة.. شاهد أجمل فساتين أمل بشوشة بعد تصدرها التريند

«مسجد الطيب» بمعبد شنهور الرومانى بقوص.. منبره عمره ثلاثة قرون ومئذنته قضت عليها العوامل الجوية