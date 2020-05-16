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تعليم

ارتداء الكمامة شرط إلزامي لدخول جامعة أسيوط.. بداية من غد

السبت 16/مايو/2020 - 02:32 م
كمامة
كمامة
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إيهاب عمر
أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط قرارًا بتعميم ارتداء الكمامة على كل المتواجدين داخل الجامعة واعتبار ارتدائها شرطًا إلزاميًا لدخول الحرم الجامعي بدءً من غدًا الأحد ومنع أي فرد من الدخول من بوابات الجامعة الرئيسية في حال عدم التزامه بذلك.

وقال رئيس جامعة أسيوط إن قراره يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على الحفاظ على صحة وسلامة منتسبيها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تطبيق عددًا من الإجراءات الإضافية في إطار خطة التعايش مع كوفيد 19 .

وكشف الدكتور طارق الجمال عن تخصيص عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع الكمامات بسعر التكلفة وذلك تيسيرًا على الأفراد، ومن المقرر أن تغطى الحرم الجامعى بالكامل وكذلك الكليات الواقعة خارجه، وذلك بالتعاون مع مؤسسة 2020 لعلاج مرضى الأورام في صعيد مصر والتي قامت باخذ زمام المبادرة منذ بدء انتشار الجائحة بتأسيس نقط لإنتاج المستلزمات الوقائية بمبنى العيادات بالمستشفى الجامعي .

من جانبه أضاف الدكتور مصطفى الشرقاوي رئيس مجلس أمناء مؤسسة 2020 لعلاج مرضى الأورام بصعيد مصر أن نقطة إنتاج المستلزمات الوقائية تعمل على إنتاج من 4 إلى 5 الآلاف كمامة يوميًا وذلك لتلبية احتياجات الأطقم الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعية ، وهى كميات كافية لتغطية احتياجات كافة أفراد المجتمع الجامعي والمترددين عليها.

وأشار إلى أنه جار إعداد خطة عمل لتحقيق تنفيذًا لتوجيهات إدارة الجامعة وتحت إشراف الدكتور أحمد عبده جعيص الرئيس الشرفي للجمعية وذلك لتفعيل منافذ البيع الثابتة والمتحركة وتحديد أماكن توزيعها وتوفير الأفراد القائمين بالعمل على هذا وتكليف ياسين ثابت أمين عام المؤسسة بمتابعة تنفيذها.
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