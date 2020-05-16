ارتداء الكمامة شرط إلزامي لدخول جامعة أسيوط.. بداية من غد

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط قرارًا بتعميم ارتد اء الكمامة على كل المتواجدين داخل الجامعة واعتبار ارتدائها شرطًا إلزاميًا لدخول الحرم الجامعي بدءً من غدًا الأحد ومنع أي فرد من الدخول من بوابات الجامعة الرئيسية في حال عدم التزامه بذلك.





وقال رئيس جامعة أسيوط إن قراره يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على الحفاظ على صحة وسلامة منتسبيها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تطبيق عددًا من الإجراءات الإضافية في إطار خطة التعايش مع كوفيد 19 .



وكشف الدكتور طارق الجمال عن تخصيص عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع الكمامات بسعر التكلفة وذلك تيسيرًا على الأفراد، ومن المقرر أن تغطى الحرم الجامعى بالكامل وكذلك الكليات الواقعة خارجه، وذلك بالتعاون مع مؤسسة 2020 لعلاج مرضى الأورام في صعيد مصر والتي قامت باخذ زمام المبا درة منذ بدء انتشار الجائحة بتأسيس نقط لإنتاج المستلزمات الوقائية بمبنى العيادات بالمستشفى الجامعي .



من جانبه أضاف الدكتور مصطفى الشرقاوي ر ئيس مجلس أمناء مؤسسة 2020 لعلا ج مرضى الأورام بصعيد مصر أن نقطة إنتاج المستلزمات الوقائية تعمل على إنتاج من 4 إلى 5 الآلاف كمامة يوميًا وذلك لتلبية احتياجات الأطقم الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعية ، وهى كميات كافية لتغطية احتياجات كافة أفراد المجتمع الجامعي والمترددين عليها.



