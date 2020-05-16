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بـ قص الشريط.. مدبولي يعلن انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة نتشارك.. هنعدي الأزمة

السبت 16/مايو/2020 - 04:02 م
المرحلة الثالثة من
المرحلة الثالثة من مبادرة نتشارك هتعدي الأزمة
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هاني حسين
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المرحلة الثالثة من مبادرة نتشارك هنعدي الأزمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقام مدبولي، بقص الشريط معلنا بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من مبادرة« نتشارك هنعدي الازمة» بدعم من صندوق تحيا مصر .

وتنطلق القوافل إلى٣٠٠ قرية في ١٦ محافظة من القرى الأشد احتياجًا، وتشمل ملابس ومواد غذائية حوالي 300 الف كارتونة وأجهزة ومستلزمات طبية من كواشف حرارة وبوابات تعقيم وكمامات وجوانتيات.  

وتهدف إلى توزيع مساعدات غذائية للأسر المتضررة فى محافظة الدقهلية لتساعدهم على المعيشة خلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا، وتزامنًا مع شهر رمضان الكريم.

كان المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، أكد أن مبادرة "نتشارك هنعدى الأزمة" تهدف إلى إغاثة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى محافظة الدقهلية، وأن التعاون مع جمعية الأورمان يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توحيد جهود العمل المجتمعي.
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