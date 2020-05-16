بـ قص الشريط.. مدبولي يعلن انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة نتشارك.. هنعدي الأزمة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المرحلة الثالثة من مبادرة نتشارك هنعدي الأزمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.





وقام مدبولي، بقص الشريط معلنا بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من مبادرة« نتشارك هنعدي الازمة» بدعم من صندوق تحيا مصر .





وتنطلق القوافل إلى٣٠٠ قرية في ١٦ محافظة من القرى الأشد احتياجًا، وتشمل ملابس ومواد غذائية حوالي 300 الف كارتونة وأجهزة ومستلزمات طبية من كواشف حرارة وبوابات تعقيم وكمامات وجوانتيات.



