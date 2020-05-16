عالم روسي: الانتهاء من تطوير وإنتاج لقاح ضد كورونا نهاية الصيف المقبل

قال ألكسندر جينتسبورج ، مدير معهد أبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، في روسيا إنه يمكن الانتهاء من تطوير لقاح ضد فيروس كورونا COVID-19 وإنتاجه بحلول نهاية الصيف.
واضاف جينتسبورج في مقابلة اجتها معه قناة روسيا 1 التلفزيونية، أن اللقاح حاليا في مرحلة التجارب قبل السريرية اللازمة للحصول على إذن من وزارة الصحة لإجراء التجارب البشرية
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واشار الى انه من المحتمل أن تستمر هذه المرحلة شهرًا آخر ، وفقًا لتصريحه.
وأضاف جينتسبورج أن وزارة الصحة الروسية تعمل حاليًا على تحديد المرافق التي يمكنها تحريرها لإبقائها مشغولة بتصنيع اللقاح.
وسجلت روسيا 9200 حالة إصابة بـ COVID-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، منها 3505 في العاصمة موسكو، وفقًا للبيانات الرسمية.
وفي الوقت نفسه، يقل عدد الحالات الجديدة في موسكو عن 5000 حالة لليوم الرابع على التوالي.
وأضاف مركز مكافحة الفيروس كورونا أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، توفي 119 شخصًا ليصل العدد الاجمالي الى 2537 شخصًا ماتوا طوال فترة الوباء.