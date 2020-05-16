عالم روسي: الانتهاء من تطوير وإنتاج لقاح ضد كورونا نهاية الصيف المقبل





واشار الى انه من المحتمل أن تستمر هذه المرحلة شهرًا آخر ، وفقًا لتصريحه.





وأضاف جينتسبورج أن وزارة الصحة الروسية تعمل حاليًا على تحديد المرافق التي يمكنها تحريرها لإبقائها مشغولة بتصنيع اللقاح.



