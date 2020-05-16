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رياضة

إجهاد ما بعد كورونا.. هازارد يخرج مصابا ونزول سانشو فى مباراة دورتموند وشالكه

السبت 16/مايو/2020 - 05:40 م
صدى البلد
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أحمد هاني

شهدت مباراة بوروسيا دورتموند وضيفه شالكة خروج ثورجان هازارد بعد تدخل لاعب الضيوف عليه، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني"البوندزليجا".


وشهدت الدقائق الأخيرة هدوء تاما في نسق المباراة مع إنحصار الكرة بشكل كامل في وسط الملعب.


وجاء رابع أهداف اللقاء مع الدقيقة 64، من هجمة منظمة من لاعبي بوروسيا دورتموند بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها إيرلينج هولاند بتمريرة بينية رائعة لرافائيل جيريرو المنطلق خلف مدافعي شالكة داخل منطقة الجزاء الذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.


كان نادي بروسيا دورتموندالمسيطر على أحداث الشوط الأول بالكامل، حتى تمكن عن طريقه لاعبه المتألق النرويجي إيرلينج هالاند في تسجيل أول أهداف الدوري الألماني بعد العودة في الدقيقة 29 بعد تلقيه عرضية رائعة من ثورجان هازارد من الجانب الأيمن، ليحتفل اللاعب بعيدًا عن زملائه .


وفي الدقيقة 44 ، سجل البرتغالي رافاييل جيريرو الهدف الثاني لأسود الفستيفال بعد خطأ من حارس شالكة في إبعاد الكرة،لينتهي الشوط الأول بتقدم بروسيا دورتموند بهدفين نظيفين.


وجاء الهدف الثالث فى الدقيقة 49 من هجمة مرتدة سريعة من لاعبي بوروسيا دورتمونداستغلال للتقدم الهجومي الكبير للاعبي شالكة استغلة جوليان براندات بانطلاقة سريعة أتبعها بتمريرة بينية لزميله ثورجان هازارا على حدود منطقة الجزاء الذي استقبل الكرة بتسديدة صاروخية سكنت الشباك.


جدير بالذكر أن الحكومة الألمانية قد وافقت على عودة منافسات الدوري الألماني لتقرر رابطة البونسدليجا عودة النشاط بدءًا من اليوم السبت ، ليصبح أولى الدوريات الكبرى العائدة بعد توقف فيروس كورونا والذي استمر أكثر من شهرين.

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