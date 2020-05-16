عودة الحياة للملاعب .. بوروسيا دورتموند يحقق فوزا كبيرا على شالكة فى الدورى الالمانى ..فيديو

حقق فريق بوروسيا دورتموند فوزا كبيرا على ضيفه شالكة بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سيجنال إدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني"البوندسليجا".





كان نادي بوروسيا دورتموند المسيطر على أحداث الشوط الأول بالكامل، حتى تمكن عن طريقه لاعبه المتألق النرويجي إيرلينج هالاند في تسجيل أول أهداف الدوري الألماني بعد العودة في الدقيقة 29 بعد تلقيه عرضية رائعة من ثورجان هازارد من الجانب الأيمن، ليحتفل اللاعب بعيدًا عن زملائه.





وفي الدقيقة 44 ، سجل البرتغالي رافاييل جيريرو الهدف الثاني لأسود الفستيفال بعد خطأ من حارس شالكة في إبعاد الكرة ، لينتهي الشوط الأول بتقدم بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين.





وجاء الهدف الثالث مع الدقيقة 49 من هجمة مرتدة سريعة من لاعبي بوروسيا دورتموند استغلال للتقدم الهجومي الكبير للاعبي شالكة استغله جوليان براندات بانطلاقة سريعة أتبعها بتمريرة بينية لزميله ثورجان هازاراد على حدود منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة صاروخية سكنت الشباك.





وجاء رابع الأهداف مع حلول الدقيقة 64 من هجمة منظمة من لاعبي بوروسيا دورتموند بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها

إيرلينج هولاند بتمريرة بينية رائعة لزميله رافائيل جيريرو المنطلق خلف مدافعي شالكة داخل منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.





جدير بالذكر أن الحكومة الألمانية وافقت على عودة منافسات الدوري الألماني لتقرر رابطة البوندسليجا عودة النشاط بدءًا من اليوم السبت ، ليصبح أول الدوريات الكبرى العائدة بعد توقف فيروس كورونا والذي استمر أكثر من شهرين.