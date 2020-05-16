لمواجهة كورونا.. تطهير 5515 منشأه و 479 شارعا خلال أسبوع بقنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الوحدات المحلية لمدن المحافظة والقرى التابعة لها بالتعاون مع مديرية الصحة والطب البيطرى وشركة مياه الشرب ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من الشباب المتطوعين قاموا خلال الإسبوع الماضى بتطهير 5515 منشأه و 479 شارع و 66 موقف لسيارات الأجرة و 13 موقع للعمل فى مدن بالمحافظة.







و أشار محافظ قنا، إلى أنه تم تطهير 2355 منشأة وموقع في مدينة نقادة، و 894 منشأة وشارع في مدينة قنا، و 758 ما بين مؤسسات حكومية ومنازل ومحلات وشوارع ومواقف في مدينة الوقف، وفي مدينة قوص تم تطهير 632 منشأة.





و أضاف الداودى، وفي مدينة أبوتشت تم تطهير 552 منشأة وموقع، فيما تمت أعمال التطهير فى 343 منشأة بفرشوط، وفي مدينة قفط تم تطهير 287 منشأة وشارع، كما تم تطهير 252 منشأة وشارع بمدينة نجع حمادى.



وأكد الداودي، أن ذلك يأتي في إطار حرص المحافظة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

و وجه محافظ قنا، رؤساء المدن باستمرار أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المراكز والقرى كإجراء وقائي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بعدوى الفيروس.

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