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رياضة

الزمالك مهتم بالتعاقد مع محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربي

السبت 16/مايو/2020 - 07:37 م
صدى البلد
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ملك موسي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن اهتمام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول، بالتعاقد مع محمود البدري مدافع الإنتاج الحربي لينضم إلى صفوف النادي الأبيض بداية من الموسم الجديد.

واشار المصدر إلى أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون أبدى اهتمام بالتعاقد مع البدري، في ظل الإمكانيات التي يمتلكها اللاعب الشاب وقدرته على المشاركة في أكثر من مركز وهو ما يسعى كارتيرون لتوافره في الصفقات الجديدة.

ويعتبر مركز المساك هو المركز الأساسي للبدري، وكان يلعب  ضمن صفوف الزمالك منذ سنوات طويلة حيث انتقل إلى القلعة البيضاء قادما من نادي تليفونات بني سويف في عام 2012.

ويبلغ البدري من العمر 28 عاما فهو من مواليد شهر يوليو عام 1991.

وكان نادي الزمالك قد قرر غلق  ملف التعاقد مع باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لنادي الإسماعيلي بعد مشاورات بين مجلس إدارة النادي والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض خاصة بعد مغالاة مجلس الدراويش في قيمة بيع اللاعب.
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