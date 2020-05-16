الزمالك مهتم بالتعاقد مع محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن اهتمام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول، بالتعاقد مع محمود البدري مدافع الإنتاج الحربي لينضم إلى صفوف النادي الأبيض بداية من الموسم الجديد.



واشار المصدر إلى أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون أبدى اهتمام بالتعاقد مع البدري، في ظل الإمكانيات التي يمتلكها اللاعب الشاب وقدرته على المشاركة في أكثر من مركز وهو ما يسعى كارتيرون لتوافره في الصفقات الجديدة.



ويعتبر مركز المساك هو المركز الأساسي للبدري، وكان يلعب ضمن صفوف الزمالك منذ سنوات طويلة حيث انتقل إلى القلعة البيضاء قادما من نادي تليفونات بني سويف في عام 2012.

