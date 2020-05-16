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مهاب مميش: نعمل على تحديث أسطول الكراكات بقناة السويس باستمرار.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 06:35 م
الفريق مهاب مميش
الفريق مهاب مميش
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محمد حليم قنديل

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق ومستشار الرئيس لمشروعات محور قناة السويس والموانئ، إن أهم شيء لدينا؛ هو تأمين المجري الملاحي لقناة السويس وصيانته دوريا، بسبب ان هذه القناة هي العصب للاقتصاد القومي.

وأضاف الفريق مهاب مميش، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الان" تقديم الاعلامية رانيا هاشم, والمذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية, أنه تم العمل في هذه الكراكة منذ 2015 وتم الانتهاء منها عام 2017.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس السابق، إلى أنه تم التعاقد مع شركة هولندية لعمل كراكتين من أضخم وأكبر الكراكات، لافتا إلي أنه كان لدينا أسطول من الكراكات، ولكنه أصبح قديما، ولا بد من وجود البديل.

وأوضح الفريق مهاب مميش, أننا نعمل دائما علي تحديث أسطول الكراكات بقناة السويس بصفة دائمة لكي تتم الصيانة بجودة وإمكانيات قوية.

ونوه إلي أنه تم استلام الكراكة الجديدة، وسيتم استلام الكراكة الأخرى في العام المقبل, مضيفا أنه عندما يكون لدينا أسطول كراكات جديد مزودة بتقنيات حديثة؛ سنقوم بمهام كثيرة بها، ولن نحتاج لشركات أجنبية مرة أخرى.

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