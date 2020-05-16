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محافظات

غلق طريق قنا - سفاجا بسبب مياه السيول.. صور

السبت 16/مايو/2020 - 07:49 م
غلق طريق قنا - سفاجا
غلق طريق قنا - سفاجا بسبب مياه السيول
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يوسف رجب

أغلقت محافظة قنا، طريق قنا - سفاجا، بعد قطع مياه السيول لأماكن متفرقة من الطريق وهي" الكيلو ٢٧ بالطريق - الكيلو 34 - الكيلو 42" حفاظا علي أرواح المواطنين


وقام اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة تفقدية للطريق لمتابعة عمليات سحب المياه بواسطة السيارات والمعدات الخاصة بالوحدة المحلية لمجلس مدينة قنا.


رافق المحافظ  خلال الجولة اللواء أشرف عطا نائب مدير أمن قنا، و كمال شلبى سكرتير عام المحافظة والعميد وليد البيلي السكرتير المساعد والعميد عمرو شاهين مدير إدارة مرور قنا وعدد من القيادات التنفيذية.


وأكد محافظ قنا أن الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق لتصريف مياه الأمطار وإعادة فتح الطريق فى اقرب وقت ممكن، مناشدًا المواطنين بتأجيل السفر بين قنا وسفاجا فى الوقت الحالى لحين تحسن الأحوال الجوية للحفاظ على أمنهم وسلامتهم. 

وأضاف محافظ قنا، بأنه تم غلق كافة الطرق الصحراوية والزراعية بنطاق المحافظة نتيجة للعاصفة الترابية التي تضرب المحافظة وذلك بالتنسيق بين إدارة شرطة المرور وإدارة الازمات والمحافظات المجاورة.

جدير بالذكر أن محافظ قنا أعلن الخميس الماضى عن رفع درجة الإستعداد بكافة القطاعات وأصدر تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية بتجهيز المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية‪.

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غلق طريق قنا - سفاجا بسبب مياه السيول.. صور
غلق طريق قنا - سفاجا بسبب مياه السيول.. صور
غلق طريق قنا - سفاجا بسبب مياه السيول.. صور
غلق طريق قنا - سفاجا بسبب مياه السيول.. صور
غلق طريق قنا - سفاجا بسبب مياه السيول.. صور
غلق طريق قنا - سفاجا بسبب مياه السيول.. صور
غلق طريق قنا - سفاجا بسبب مياه السيول.. صور
غلق طريق قنا - سفاجا بسبب مياه السيول.. صور
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