جامعة القاهرة تستقبل 2300 عائد مصري من الكويت

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، أمس، الأفواج الـ 11 و 12 و 13 من المصريين العائدين من الكويت، لقضاء فترة الحجر الصحي الاحتياطي لهم بمدينة طلاب جامعة القاهرة بالجيزة، حيث حرص الدكتور الخشت على أن يكون في انتظار العائدين واستقبالهم بالورود.





اقرأ أيضا:





واطمأن الدكتور الخشت على عملية تسكين العائدين وتوفير كميات كبيرة من المأكولات والمشروبات لهم فور وصولهم المدينة الجامعية، وتوفير كميات كبيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، وتوزيع كمامات وقفازات وجميع الأدوات اللازمة للوقاية الشخصية لضمان سلامة الجميع.





ويصل مجموع العائدين من الخارج والمقيمين في المدينة الجامعية لجامعة القاهرة 2300 مصري عائد، وسوف تصل خلال الساعات القليلة القادمة 3 رحلات اضافية ليصل عدد من استقبلتهم جامعة القاهرة وحدها إلى 2800 مصري عائد من الخارج حتى اليوم.