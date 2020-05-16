بعد مقلب رامز مجنون رسمي.. رامز جلال في سيلفي مع أشرف بن شرقى.. شاهد

نشر الفنان رامز جلال صورة بالمقلوب تجمعة بأشرف بن شرقي لاعب الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات و الصور انستجرام





وعلق رامز جلال علي الصورة قائلا : أشرف بن شرقي بالمقلوب

#رامزمجنون رسمي #رامز_جلال





وحازت الصورة علي اعجاب الكتير و جاءت التعليقات كالاتي :





نفسنا نشوف ياسر جلال يا رامز معاك في حلقه أراهنك إنه هيعملك كفتة

ومش هيدخلك البيت هيخليك تتوب وتبطل إللي بتعمله فى الناس





حرام عليك بهدلتوا





احلي حلقه وضحكنا كتير





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وكان قد سخر الفنان رامز جلال من ضحيته الليلة أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك: «الحقيقة من كتر ما هو عاكس البنات مش فاكر عددهم، وأشرف جاي يتعلم الكلام دلوقتي، وهو هيعيط واحنا بنهزه معاه».





وواصل رامز جلال سخريته من أشرف بن شرقي بتحويل طريقه كلامه مثل شخصية فطوطة، مرددا «طبختم طبختكم في مطبخنا، ده بيبي لسه بيتعلم الكلام، طيب قول أمبوه كده».





وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.