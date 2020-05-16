أخبار الزمالك .. اتجاه للتعاقد مع البدري .. ومحمد فضل: من حق النادي المطالبة بلقب نادي القرن









كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن قرار مجلس إدارة النادى بتولي المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي الأبيض رئاسة اللجنة المكلفة بإعداد ملف لتقديمه إلى المحكمة الرياضية الدولية “كاس” للمطالبة بالحصول على لقب نادي القرن الإفريقي الذي كان تم منحه للغريم التقليدي الأهلي قبل سنوات طويلة.













كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن اهتمام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول، بالتعاقد مع محمود البدري مدافع الإنتاج الحربي لينضم إلى صفوف النادي الأبيض بداية من الموسم الجديد.

















كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ان مجلس النادي، ينتظر قرارات وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، لحسم مصير بطولة الدوري العام هذا الموسم.

















حكي هشام يكن نجم الزمالك السابق عن ذكرياته داخل القلعة البيضاء في شهر رمضان حينما كان ضمن الجهاز الفني للفريق الاول.

















أكد جواد الزيات رئيس نادي الرجاء البيضاوي المغربي، أن سبب إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون هو النتائج السلبية التى حققها مع الفريق الأول لكرة القدم قبل أن يتولى مهمة تدريب نادي الزمالك.









احتفل الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك السابق، بخروجه من السجن، وسط أصدقائه في تونس.

















أكد الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية، أحقية نادي الزمالك فى المطالبة بلقب نادى القرن أمام الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا.



