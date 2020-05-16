جهود مكثفة من مباحث البحيرة لكشف غموض العثور على جثة طفل مبلغ باختطافه

يكثف رجال مباحث البحيرة من جهودهم لكشف غموض العثور على جثة طفل بمدينة كفر الدوار مبلغ باختطافه منذ يوم 13 مايو الجارى، ملقى بمياة مصرف قرية ابيس 5/2 التابعة بدائرة المركز وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا مركز كفر الدوار عن عمرو عمر فلاح ومقيم بقرية ابيس 2/5 يفيد باختطاف نجلة احمد 7 سنوات عقب اختفاءه من أمام المنزل بتاريخ 13 مايو الجارى .وأضاف المبلغ تلقيه اتصالا هاتفيا عقب ذلك من مجهول بطلب فدية مليون جنية .





وعلى الفور وجه اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد شرباش مدير المباحث وبرئاسة العميد احمد لطفى رئيس المباحث الجنائية ومشاركة العميد عبد القوى عمرو رئيس فرع البحث الجنائي والمقدم محمود قاسم رئيس مباحث مركز كفر الدوار بسرعة التحرى عن الجريمة لكشف غموض الحادث.

حررحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



