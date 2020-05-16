AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عاجل.. إطلاق نار في كندا

السبت 16/مايو/2020 - 10:14 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
أفادت وسائل إعلام كندية، اليوم السبت، بمقتل شخصين وإصابة 2 آخرين، في إطلاق نار داخل موقف سيارات أمام مبنى شركة تقدم خدمات في مجال اتصالات الإنترنت، بمدينة أوكفيل في مقاطعة أونتاريو شرق كندا

وقالت الشرطة الكندية في بيان إن إطلاق النار وقع حوالي الساعة الثالثة وعشر دقائق بالتوقيت المحلي.
وأشارت إلى العثور على جثة رجل و3 مصابين، وتم نقلهم إلى المستشفى، لكن أحدهم لفظ أنفاسه الأخيرة في وقت لاحق، فيما يتلقى اثنان العلاج في المستشفى.

وأوضحت الشرطة أنها لم تعتقل أي شخص بسبب اطلاق النار، وسط ترجيحات بأن يكون الهجوم قد تم التخطيط له مسبقا.
وتجري الشرطة تحقيقات في الواقعة وسط مطالبات للسكان بالابتعاد عن موقع الحادثة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إطلاق نار في كندا.. ومقتل وإصابة عدة أشخاص

الأسوأ منذ 30 عاماً.. مقتل 13 شخصًا في حادث إطلاق نار بكندا

ارتفاع الوفيات جراء إطلاق النار في كندا إلى 17

ترشيحاتنا

بعد كورونا .. الحشرة القاتلة تصل بريطانيا.. والبقاء فى المنزل طوق النجاة

ريهام تخرج من القبر لمقابلة زياد.. آيتن عامر تغازل جمهورها بصورة كوميدية

مدرب منتخب مصر السابق: محمد صلاح تلقى عرضا رسميا من ريال مدريد ..فيديو

تعرض نجل دينا لوعكة صحية شديدة

تجديد حبس فتاة تيك توك مودة الأدهم

نجم الزمالك الضحية الجديدة لـ رامز مجنون رسمي الليلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جلباب ملون.. هند صبري بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

دراسة غريبة.. الحشيش علاج لـ فيروس كورونا

مسلسل النهاية .. 10 صور تبرز جمال إنجي علاء برفقة يوسف الشريف