عاجل.. إطلاق نار في كندا

أفادت وسائل إعلام كندية، اليوم السبت، بمقتل شخصين وإصابة 2 آخرين، في إطلاق نار داخل موقف سيارات أمام مبنى شركة تقدم خدمات في مجال اتصالات الإنترنت، بمدينة أوكفيل في مقاطعة أونتاريو شرق كندا





وقالت الشرطة الكندية في بيان إن إطلاق النار وقع حوالي الساعة الثالثة وعشر دقائق بالتوقيت المحلي.

وأشارت إلى العثور على جثة رجل و3 مصابين، وتم نقلهم إلى المستشفى، لكن أحدهم لفظ أنفاسه الأخيرة في وقت لاحق، فيما يتلقى اثنان العلاج في المستشفى.





وأوضحت الشرطة أنها لم تعتقل أي شخص بسبب اطلاق النار، وسط ترجيحات بأن يكون الهجوم قد تم التخطيط له مسبقا.

وتجري الشرطة تحقيقات في الواقعة وسط مطالبات للسكان بالابتعاد عن موقع الحادثة.



