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ديني

تحسن أغلب حالات كورونا في مستشفى الزهراء الجامعي ولا وفيات

السبت 16/مايو/2020 - 11:47 م
د. عباس شومان
د. عباس شومان
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محمد شحتة
قدم الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، الشكر للطواقم الطبية بصفة عامة وللطاقم الطبي بالأزهر التخصصي بصفة خاصة، الذي يشرف على علاج أكثر من ١٠٠ حالة من الطاقم الطبي المصاب بالفيروس من مستشفى الزهراء الجامعي

وقال شومان، على صفحته على فيسبوك، انه لا توجد حالات وفاة، كما تحسنت معظم الحالات وتم خروج ٤ حالات بعد الشفاء الكامل.

 وأضاف ان المستشفى يطبق أحدث بروتوكولات العلاج والرعاية المعمول بها عالميا، منوها انه لم يصب أحد من الأطقم الطبية بالمستشفى رغم إشرافهم على هذا العدد الأكبر بين المصابين بمستشفيات العزل.

 يذكر انه تم تعقيم كل ارجاء مستشفى الزهراء الجامعي بواسطة رجال دار الحرب الكيميائية منعا لانتشار العدوى. كما تم عمل فحص لحوالي ٧٠٠ من أصل ٣٠٠٠ يعمل بمستشفى الزهراء الجامعي وتم اكتشاف إصابات إيجابية بكورونا وصلت الي ١٣٥ حالة إيجابية.
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