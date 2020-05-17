نادي الزمالك يكشف حقيقة تلقيه عروضا لبيع فرجاني ساسي





وأكد طارق يحيى مقدم برنامج زملكاوي الذي يبث على قناة الزمالك، أن النادي نفى تلقيه أي عروض لضم فرجاني ساسي في الميركاتو الصيفي القادم.









وأكد يحيي أن النادي متمسك ببقاء اللاعب في الفترة القادمة ويرفض فكرة التفريط فيه أو رحيله عن النادي الملكي.









يذكر أن بعض التقارير الصحفية أشارت لوجود اهتمامًا من مالاتيا سبور التركي وأندية سعودية لضم فرجاني في الميركاتو الصيفي القادم.









يذكر أن الدوري المصري تم إيقافه لنهاية شهر مايو، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".