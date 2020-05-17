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تعليم

عرف أولادك يعني إيه كورونا بشكل بسيط من خلال فيديو جامعة الطفل

الأحد 17/مايو/2020 - 09:26 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نهلة الشربيني
يعد برنامج جامعة الطفل واحدا من أهم البرامج التي أطلقتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حيث أثبت نجاحه على مدار السنوات السابقة وشارك به آلاف الأطفال واستفاد منه على الفئات العملية المختلفة في سن الطفولة.

وفي ذلك السياق قامت جامعة الطفل بعمل فيديو حول فيروس كورونا للتعرف عليه وكيفية الوقاية منه، وجاء الفيديو مبسطا للأطفال والكبار.

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ونشرت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو بعنوان "عاوزين تعرفوا ايه هو فيروس كورونا وازاي نحمي نفسنا منه؟".

وتابعت: "جامعة الطفل احد برامج أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عملت فيديو ليكم علشان تعرفوا اكتر، واولادكم يعرفوأ اكتر عنه".

واستكملت: "الفيديو مناسب جدا للأطفال والكبار عبر هذا الرابط: https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=64m6gL3EwTU ".
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