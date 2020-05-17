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رياضة

وزيرا الرياضة والصحة يحددان الإجراءات الاحترازية غدا لعودة النشاط.. فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 12:11 ص
اشرف صبحي
اشرف صبحي
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ياسمين تيسير
قال أشرف صبحي وزير الرياضة إنه سيجتمع مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة غدا، لبحث جميع الاجراءات الاحترازيه للحفاظ على صحة المواطن حال عودة النشاط الرياضي.

وأضاف اشرف صبحي في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 2 " أنه على سبيل المثال سيبحث مع وزير الصحه الاجراءات الاحترازيه الصحيه حال فتح الاندية وعودة النشاط خاصة في حمامات السباحة.


وتابع اشرف صبحي أن الدوله هدفها الوحيد هو الحفاظ على صحة المواطن المصري، مشيرا إلى ان الوزارة صرفت مليون جنيه للعمالة في مركز الشباب و 12 ونصف مليون جنيه للاندية كلها.

وأضاف اشرف صبحي أن الدوله من الصعب ان تظل تدعم تلك الجهات، مؤكدا أنه سيكون هناك اجراءات احترازيه شديدة حال عودة النشاط الرياضي.
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