وزيرا الرياضة والصحة يحددان الإجراءات الاحترازية غدا لعودة النشاط.. فيديو

إنه سيجتمع مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة غدا، لبحث جميع الاجراءات الاحترازيه للحفاظ على صحة المواطن حال عودة النشاط الرياضي.

وأضاف اشرف صبحي أن الدوله من الصعب ان تظل تدعم تلك الجهات، مؤكدا أنه سيكون هناك اجراءات احترازيه شديدة حال عودة