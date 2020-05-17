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رياضة

محمد فضل: لا صحة لتعيين حسام غالي مديرا فنيا لاتحاد الكرة .. فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 12:14 ص
حسام غالي لاعب الأهلي
حسام غالي لاعب الأهلي السابق
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حسام الحارتي
نفى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة  ترشيح حسام غالي لتولي الإدارة الفنية داخل اتحاد الكرة .

وقال محمد فضل في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"،  :" كلام عار من الصحة ترشيح حسام غالي لتولي الإدارة الفنية ، وغالي اسم كبير ولا يوجد خلاف عليه لكن لم يتم طرح هذا الملف من الاساس بين أعضاء اللجنة الخماسية التى تدير الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى".

وأوضح  محمد فضل  أن  عودة النشاط الرياضي قرار دولة ولم يتم حسم مصير الدوري المصري حتى الآن.

وأكد أن كافة التفاصيل الطبية الخاصة بإعادة النشاط الرياضي من جديد جاهزة وبين أيد مسئولي الدولة المصرية.

وتابع:" اللجنة الخماسية ستناقش الخطة المستقبلية مع المدير الفني.
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