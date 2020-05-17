الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات بالعريش

وافق المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالي، عبر الفيديو كونفرانس ، على قرار بدء الدراسة هذا العام لكلية الطب البيطرى بجامعة العريش شمال سيناء.
وقال الدكتور حبش النادي رئيس الجامعة، أن المجلس وافق ايضا أثناء اجتماعه عبر الفيديو كونفرنس ، على إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة العريش.
وأضاف انه سبق ان صدر قرار رئيس مجلس الوزراء المصرى بالموافقة على إنشاء كلية الطب البشرى جامعة العريش، وسيتم بدء الدراسة بكلية الطب هذا العام .
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وأشار إلى أنه يجرى حاليا إنشاء ثانى مبنى لكلية الطب البشرى داخل الحرم الجامعى، تزامنا مع قرب الانتهاء من مبنى معامل كلية الطب لخدمة الطلاب وأهالى سيناء ، ومبانى كليات ومعامل ومسطحات خضراء والأحواض السمكية الأحواض المفتوحة والمغلقة .
كما تم الانتهاء من زراعة أشجار زينة منتجه من أصناف نخيل البلح ، تم نقلها من رشيد من أنواع تلائم ظروف التربة والمناخ بشمال سيناء وهى انواع الزغلول والسمانى والحيانى ، وعددها ١٠٠ نخلة ذات أطوال متنوعة تتراوح مابين ٢.٥ الى ٣.٥ متر، وشراء ١١ نخلة منتجة صنف برحى بجودة عالية .
وقال الدكتور حبش النادى ، رئيس جامعة العريش ، أن الجامعة تلقت موافقة الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على إنشاء ملاعب خماسية وصالة للألعاب الرياضية لطلاب جامعة العريش داخل الحرم الجامعى لممارسة الأنشطة الرياضية داخل الجامعة .
واشار ، الي ان الانشاءات ستتم على نفقة وزارة الشباب والرياضة، لافتا ان هذه المشروعات الرياضية الجديدة ستكون اضافة قوية داخل حرم الجامعة ودعم لطلاب جامعة العريش لممارسة الأنشطة الرياضية.
وقال الدكتور حبش النادي رئيس الجامعة، أن المجلس وافق ايضا أثناء اجتماعه عبر الفيديو كونفرنس ، على إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة العريش.
وأضاف انه سبق ان صدر قرار رئيس مجلس الوزراء المصرى بالموافقة على إنشاء كلية الطب البشرى جامعة العريش، وسيتم بدء الدراسة بكلية الطب هذا العام .
اقراء ايضا..المسحراتي والكرة والموائد.. كيف أثر كورونا على طقوس رمضان في سيناء
وأشار إلى أنه يجرى حاليا إنشاء ثانى مبنى لكلية الطب البشرى داخل الحرم الجامعى، تزامنا مع قرب الانتهاء من مبنى معامل كلية الطب لخدمة الطلاب وأهالى سيناء ، ومبانى كليات ومعامل ومسطحات خضراء والأحواض السمكية الأحواض المفتوحة والمغلقة .
كما تم الانتهاء من زراعة أشجار زينة منتجه من أصناف نخيل البلح ، تم نقلها من رشيد من أنواع تلائم ظروف التربة والمناخ بشمال سيناء وهى انواع الزغلول والسمانى والحيانى ، وعددها ١٠٠ نخلة ذات أطوال متنوعة تتراوح مابين ٢.٥ الى ٣.٥ متر، وشراء ١١ نخلة منتجة صنف برحى بجودة عالية .
وقال الدكتور حبش النادى ، رئيس جامعة العريش ، أن الجامعة تلقت موافقة الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على إنشاء ملاعب خماسية وصالة للألعاب الرياضية لطلاب جامعة العريش داخل الحرم الجامعى لممارسة الأنشطة الرياضية داخل الجامعة .
واشار ، الي ان الانشاءات ستتم على نفقة وزارة الشباب والرياضة، لافتا ان هذه المشروعات الرياضية الجديدة ستكون اضافة قوية داخل حرم الجامعة ودعم لطلاب جامعة العريش لممارسة الأنشطة الرياضية.