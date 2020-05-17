مفاوضات الأهلي فشلت.. حسام حسن يحسم الجدل حول وجهته الموسم المقبل.. فيديو

أكد حسام حسن نجم فريق سموحة أنه تلقى عرضا خلال الفترة الماضية من أحد الأندية الأمريكية، مشددا على أن فرج عامر رئيس النادي أخبره بالأمر، لكن لم تتم الموافقة عليه.
وأضاف حسام حسن في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 2 " أن فرج عامر أخبره في البداية أنه في حال تألقه وإحراز العديد من الأهداف سينضم في نهاية الموسم لـ الأهلي أو الزمالك.
وتابع حسام حسن أنه سينضم لـ الفريق الذي سيشعر أنه سيكون له دور ومؤثر به أكثر، وأنه لا يمانع الانضمام لـ أحد قطبي الكرة المصرية.
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وأكمل أن حلمه هو الاحتراف في أحد الدوريات العالمية والانضمام للمنتخب الأول، وتابع أنه الموسم الماضي كان هناك مفاوضات رسمية بين الاهلي وسموحة لضمه لكن فرج عامر طلب رقما كبيرا للغاية والاهلي عرض 20 مليون جنيه لذلك فشلت المفاوضات.
وأكمل أن الانضمام لـ الأهلي أو الزمالك ستكون بوابته لـ الاحتراف والانضمام لـ المنتخب الأول.