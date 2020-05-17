مفاوضات الأهلي فشلت.. حسام حسن يحسم الجدل حول وجهته الموسم المقبل.. فيديو









وأضاف حسام حسن في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 2 " أن فرج عامر أخبره في البداية أنه في حال تألقه وإحراز العديد من الأهداف سينضم في نهاية الموسم لـ الأهلي أو الزمالك.









وتابع حسام حسن أنه سينضم لـ الفريق الذي سيشعر أنه سيكون له دور ومؤثر به أكثر، وأنه لا يمانع الانضمام لـ أحد قطبي الكرة المصرية.









وتابع أنه الموسم الماضي كان هناك مفاوضات رسمية بين الاهلي وسموحة لضمه لكن فرج عامر طلب رقما كبيرا للغاية والاهلي عرض 20 مليون جنيه لذلك فشلت المفاوضات. وأكمل أن حلمه هو الاحتراف في أحد الدوريات العالمية والانضمام للمنتخب الأول،









وأكمل أن الانضمام لـ الأهلي أو الزمالك ستكون بوابته لـ الاحتراف والانضمام لـ المنتخب الأول.