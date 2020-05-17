عرفناكي بطلة وستنتصرين على الفيروس.. عزل قها يوجه رسالة لممرضة أصيبت بـ كورونا.. صور

كشف مستشفى قها المركزي للحجر الصحي تفاصيل إصابة الممرضة أميرة سند، أحد أعضاء الفريق الطبي الثاني لمكافحة فيروس كورونا بالمستشفى.









وقال المستشفى إن جميع التحاليل أثبتت انتقال الفيروس للممرضة وإصابتها بفيروس كورونا، وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى لبدء العلاج.





ووجه المستشفى رسالة دعم للممرضة المصابة في بيان له على الصفحة الرسمية "فيس بوك" جاء فيها: "عرفناكي بطلة صاحبة همة ونشاط ومخلصة لعملك ولزملائك، مشاركتك كانت فعالة وأثرك واضح في الفريق الطبي الثاني، حيث كنتِ بمثابة الأخت للجميع، تساعدين المرضى وزميلاتك ولا تبخلين بأي شيء".





وأضاف: "أميرة مصابة ومريضة الآن، وتحتاج الدعاء لها وهي بين إخوتها وزملائها وأسرتها الكبيرة بالحجر".





وأشار المستشفى في بيانه إلى أن فريق العمل على ثقة في أميرة وبقوتها وصمودها وعزيمتها ستنتصر على الفيروس في أقرب وقت وسترجع بقوة لمكانها الشاغر في مواجهة كورونا ضمن فريق التمريض.





وكان مستشفى قها لعزل مصابي فيروس كورونا أعلن عن خروج وتعافي 5 حالات جديدة ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 193 شخصا وخروجهم من المستشفى.





وقالت الدكتورة سعاد حتاتة، نائب مدير المستشفى ورئيس الفريق الطبي الرابع، إن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطلق، وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.



