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أخبار البلد

الصحة: تصريح الوزيرة بتطبيق حظر تجول شامل مفبرك

الأحد 17/مايو/2020 - 03:34 ص
صدى البلد
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محمد غالي
نفى الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، التصريح "المفبرك" المنسوب للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بعددٍ من وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي عن بدء تطبيق حظر التجوال الشامل بداية من يوم الثلاثاء القادم وحتى ثالث أيام عيد الفطر.


وأكد خالد مجاهد أن هذا التصريح عار تمام من الصحة.


وأوضح "مجاهد" أن مثل هذه القرارات تتخذها الحكومة بعد دراسة الموقف لما فيه صالح المواطن المصري، مؤكدًا أن وزارة الصحة ليست الجهة المنوطة بالإعلان عن مثل هذه القرارات.


وناشد مجاهد كافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم نشر أي معلومات أو أخبار إلا بعد الرجوع للمصادر الرسمية، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يقوم بنشر أخبار غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة لدى الرأى العام خاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.
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