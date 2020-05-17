الصحة: تصريح الوزيرة بتطبيق حظر تجول شامل مفبرك

نفى الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، التصريح "المفبرك" المنسوب للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بعددٍ من وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي عن بدء تطبيق حظر التجوال الشامل بداية من يوم الثلاثاء القادم وحتى ثالث أيام عيد الفطر.









وأكد خالد مجاهد أن هذا التصريح عار تمام من الصحة.









وأوضح "مجاهد" أن مثل هذه القرارات تتخذها الحكومة بعد دراسة الموقف لما فيه صالح المواطن المصري، مؤكدًا أن وزارة الصحة ليست الجهة المنوطة بالإعلان عن مثل هذه القرارات.







