تحسبا لعودة الدوري .. أندية إسبانيا تعود للتدريبات الجماعية غدا

وأكد المصدر أن رابطة الدوري الإسباني أبلغت الأندية أن بوسعها بدء التدريبات في مجموعات تصل إلى عشرة لاعبين بحد أقصى بدءا من 18 مايو بناء على توصية مسؤولي الصحة السبت.





وعاد اللاعبون في الدرجة الأولى والثانية إلى ملاعب المران هذا الشهر ولأول مرة منذ توقف المسابقات الكروية في إسبانيا في وقت مبكر من مارس آذار بسبب الوباء لكن اقتصر الأمر على تدريبات فردية.





وسينتقل اللاعبون إلى مرحلة جديدة من التعامل مع الجائحة يوم الاثنين وسيتم السماح بالتدريبات الجماعية المعتادة في وقت لاحق.





وكان خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني قال منذ أيام إنه يأمل استئناف الموسم في 12 يونيو .



