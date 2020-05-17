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رياضة

تحسبا لعودة الدوري .. أندية إسبانيا تعود للتدريبات الجماعية غدا

الأحد 17/مايو/2020 - 06:05 ص
مدريد وبرشلونة
مدريد وبرشلونة
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محمد رشاد
كشف مصدر أن أندية دوري الدرجتين الأولى والثانية من الدوري الإسباني سيكون بوسعها التدريب في مجموعات صغيرة بدءا من غد الاثنين بعد توقف لأكثر من شهرين بسبب جائحة كوفيد-19.


وأكد المصدر أن رابطة الدوري الإسباني أبلغت الأندية أن بوسعها بدء التدريبات في مجموعات تصل إلى عشرة لاعبين بحد أقصى بدءا من 18 مايو بناء على توصية مسؤولي الصحة السبت.

وعاد اللاعبون في الدرجة الأولى والثانية إلى ملاعب المران هذا الشهر ولأول مرة منذ توقف المسابقات الكروية في إسبانيا في وقت مبكر من مارس آذار بسبب الوباء لكن اقتصر الأمر على تدريبات فردية.

وسينتقل اللاعبون إلى مرحلة جديدة من التعامل مع الجائحة يوم الاثنين وسيتم السماح بالتدريبات الجماعية المعتادة في وقت لاحق.

وكان خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني قال منذ أيام إنه يأمل استئناف الموسم في 12 يونيو .

ولا يزال الوضع الصحي غير مستقر في مدريد وبرشلونة ما يعني عدم عودة برشلونة المتصدر وغريمه ريال مدريد أقرب منافسيه إلى المباريات إلا بعد تخفيف قيود كورونا.
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