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رياضة

يوفنتوس يقترب من استعادة الفرنسي بوجبا

الأحد 17/مايو/2020 - 06:01 ص
نادي بارما الإيطالي
نادي بارما الإيطالي
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محمد رشاد
أكدت تقارير صحفية بريطانية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يقترب من استعادة خدمات لاعبه الفرنسي بول بوجبا، مجددًا.


لعب بوجبا لصفوف السيدة العجوز لأربع سنوات ثم غادر في صيف 2016 لمانشستر يونايتد، ويرتبط الآن بالرحيل عن الريد ديفلز والعودة للبيانكونيري.

وتقول صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن يوفنتوس على وشك إعادة توقيع بوجبا ويسارعون حاليًا لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

ويبدو أن لاعب خط وسط يوفنتوس أدريان رابيو من المرجح أن يستخدم كورقة مساومة لخفض السعر، على أن يعرضه اليوفي على مانشستر يونايتد في صفقة استعادة بوجبا.

ويشير التقرير إلى أن رابيو متحمس للانتقال إلى البريميرليج، موضحا أن يوفنتوس أيضًا غير راضِ عن أداء الفرنسي.
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