يوفنتوس يقترب من استعادة الفرنسي بوجبا

لعب بوجبا لصفوف السيدة العجوز لأربع سنوات ثم غادر في صيف 2016 لمانشستر يونايتد، ويرتبط الآن بالرحيل عن الريد ديفلز والعودة للبيانكونيري.





وتقول صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن يوفنتوس على وشك إعادة توقيع بوجبا ويسارعون حاليًا لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.





ويبدو أن لاعب خط وسط يوفنتوس أدريان رابيو من المرجح أن يستخدم كورقة مساومة لخفض السعر، على أن يعرضه اليوفي على مانشستر يونايتد في صفقة استعادة بوجبا.



