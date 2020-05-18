اسمع ابتهال قصدت باب الرجا بصوت الشيخ عمران.. فيديو

عمل الشيخ عمران في شركة حلوان للمسبوكات، فجعلته قارئًا للقران الكريم بمسجدها الكائن بموقع الشركة ، وذاع صيته وانتشرت شهرته بين العمال فتقدم بعد ذلك لاختبار الإذاعة المصرية في بداية السبعينيات ، وتم اعتماده مبتهلًا بعد نجاحه المتفوق والمتميز في امتحان الأداء، لحن له محمد عبد الوهاب وسيد مكاوي وحلمي أمين.





انشد وشارك في الغناء للعديد من البرامج الدينية الغنائية وفي الاحتفالات بالمولد النبوي وآل البيت والأمسيات والمناسبات التي أقيمت بدار الأوبرا المصرية .





وسجل الشيخ عمران في الإذاعة عددًا كبيرًا من الأناشيد والابتهالات منها أسماء الله الحسنى و ادركنا يا الله مع الشيخ سعيد حافظ و عمل بعض التترات للمسلسلات دينيه وسجل ايضا دعاء الصالحين وابتهالات أخرى عدة. ووافته المنية في 6 أكتوبر 1994.



